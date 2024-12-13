12月13日 將臨期第二週星期五聖路濟亞（貞女、殉道）

依撒意亞先知書 48:17-19 聖詠 1:1-2,3,4,6 瑪竇福音 11:16-19

你曾否跟別人對話時，發覺對方不是在聆聽？這令人沮喪。主耶穌深明這種痛楚。

依撒意亞先知說：如果以色列子民聽從上主，他們就會得到安樂幸福。可惜，他們選擇不聽從，結果被充軍巴比倫。

耶穌將以民比作在玩耍的兒童：幾時事不如意，他們就會生氣。若翰洗者呼籲人悔改，但他的苦身修行，不是他們的喜好，所以沒多人理睬。耶穌來了，融入大眾的生活，與窮人吃飯，與稅史同席。但這種愛的模式，亦不符合他們對默西亞的期望。所以，他們同樣沒有聽從耶穌。「但智慧必藉自己的工程彰顯自己的正義」（瑪11:19）。最終要擺明的，就是真理。

今天，我們記念的聖女路濟亞，選擇聽從耶穌，而非世界。路濟亞年輕時已將自己奉獻給耶穌，所以拒絕結婚。這激怒了一名追求者。此人公開她是基督徒的身分，害她慘遭殺害。公元304年，聖女二十一歲，為主殉道。

耶穌，儘管聽從祢極具挑戰性，我願聽之從之，安享祢要賜我的永恆生命。

内容來源取自《和平月刊》

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