12月12日 將臨期第二週星期四 瓜達盧佩聖母（紀念）

依撒意亞先知書 41:13-20 聖詠 145[144]:1,9,10-11,12-13 瑪竇福音 11:11-15

耶穌告訴我們：「天國是以猛力奪取的，以猛力奪取的人，就攫取了它，因為眾先知和法律講説預言，直到若翰為止。」猛力奪取天國與我們的悔改是不可分的，因為耶穌在開始宣講福音時便說：「時期已滿，天主的國臨近了，你們悔改，信從福音罷！」（谷1:14）。在我們的實際生活中，有許多人以不同的方式，指引我們走向天國的道路。就像若翰與眾先知，準備了天主的子民，迎接默西亞耶穌一樣。

依納爵的靈修告訴我們，天主與人交往，也包括個人性。祂以不同的方式，引領我們每一個人進入祂的國度。當我們認清主指引我們的方式，並接受時，悔改便會在我們的生命中發生。

今天正逢瓜達盧佩聖母的紀念日，讓我們求她轉禱，使我們認清主引領我們的方式，並以悔改的心和行為，迎接祂的王國。

主，耶穌，求祢藉著瓜達盧佩聖母的轉求，使我們認清並接受祢引領我們的道路，並以悔改的心，迎接祢的天國。

内容來源取自《和平月刊》

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