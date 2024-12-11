12月11日 將臨期第二週星期三

依撒意亞書 40:25-31 聖詠 103[102]:1-2,3-4,8,10 瑪竇福音 11:28-30

耶穌告訴我們：「你們背起我的軛，跟我學吧！因為我是良善心謙的：這樣你們必要找得你們靈魂的安息」。耶穌之所以是良善心謙的，是因為祂深知父愛子（參閱若5:19-20）。所以，耶穌的心，總是敞開地接受一切來自天父的旨意；即使會受傷，祂也以愛來回應。因為沒有人或任何勢力，可以傷害到祂和父的關係。

除非我們深度地經驗到天主對我們個人性的愛，並把自己全然起交付在祂手中，我們的心便得不到安息。相反，若我們深知天主對我們的愛，我們便會像耶穌一樣，變得良善心謙，並學習接受生命中的一切，因為我們的靈魂在祂內，已找到安息。讓我們祈求這份與主深度的愛情，經驗天主對我們個人的愛，好使我們像祂一樣，變得良善謙卑。

主，耶穌，祢是良善心謙的，求祢讓我們深度地經驗祢對我們的愛，並讓我們的心日漸相似祢的聖心，好獲得我們靈魂的安息。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html