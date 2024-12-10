12月10日 將臨期第二週星期二

依撒意亞先知書 40:1-11 聖詠 96[95]:1-2,3,10,11-12,13 瑪竇福音 18:12-14

依撒意亞先知書可分為兩大部分，由第四十章開始的後編，通常稱為「安慰書」，包含著許多安慰人心的話語。第四十章一開首所說的：「你們安慰，安慰我的百姓吧！」（依40:1），別具深意。當時以民正值充軍末期，快將回國了。先知寫下的希望訊息，及天主的溫馨大愛，很切合將臨期的主題。先知感受到充軍之苦，也明白到以民感到被天主遺棄。但先知亦同時體會到天主介入：「其實，我離棄了你，只是一會兒，但是我要用絕大的仁愛召你回來」（依54:7）。

懷著信德和希望，我們同樣可以藉著這些說話，感受天主的安慰。如果天主看似遺棄了以色列，他們就得從中領略：是他們離棄了天主，因而被流放充軍，苦不堪言。畢竟，他們亦已經體會到：天主從不懷恨，永不報復。幾時，當我們陷於神枯，感到被天主拋棄時，我們同樣要切記：天主是愛。依撒意亞先知似乎把這種「被遺棄感」看成是天主給予的靈修培育。

主，請祢不要離棄我們，但要以祢的慈愛永遠顧念、保守我們。

内容來源取自《和平月刊》

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