12月9日 聖母無玷始胎節日

創世紀 3:9-15,20 聖詠 98[97]:1,2-3,3-4 厄弗所書 1:3-6,11-12 路加福音 1:26-38

聖母的慶節看似是關於她的榮耀，其實是對天主的更大讚美。關於聖母瑪利亞的所有奧蹟，都是因著她和她的聖子耶穌基督，那密不可分的關係。在教會反省聖經和上主的啟示以前，瑪利亞便深明這一點。她從來沒有抬舉自己，卻自始至終稱自己為上主的婢女。她與耶穌的親密，不僅是單純的母子關係；她用信德的言行，作了她聖子耶穌最忠實的門徒。這正是教會慶祝的理由；不僅是聖母所領受的恩寵，更是在邀請下，她信德的回應。

我試著想像一下，瑪利亞在領受了來自天主的訊息和邀請後，她的心情和反應。她不是那麼容易地說出那句「是」。或許，她也經歷了一段掙扎和懷疑。她最終的回應，是建基於一種對上主堅實的信賴 —「無論如何，祂是愛我的主」。在不明白時，仍然選擇相信那位邀請者，相信祂的話超越人的理解。

聖母瑪利亞，請幫助我像您那樣，在信賴中做基督的門徒。

内容來源取自《和平月刊》

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