12月7日 將臨期第一週星期六

聖安博主教（聖師） 依撒意亞先知書 30:19-21,23-26 聖詠 147[146,147]:1-2,3-4,5-6 瑪竇福音 9:35-10:1,6-8

人生就像旅程，在不斷地尋找。有時，也不知道自己在尋找甚麼，就像羊：近視，看不清楚路在哪裏，常會迷路，受傷，成為其他野獸的獵物；也會盲目地跟隨著前面的羊，不懂思考分辨，自我迷失了也不知道，甚至連前面只是死路一條，會墜崖喪命，也不知道。人云亦云，隨波逐流。可以想像，如果旅途中沒有牧人，會發生怎麼樣的危險和可悲的事。

耶穌基督周遊各城各村在尋找，見到這樣的狀況，就動了慈心，宣講天國福音，把好消息和希望帶到人們中間，並把野獸驅逐；將迷路的，領回；有疾病的，治愈；有傷口的，包紥；重新把人領回祂愛的羊棧裏面。在祂的羊棧裏面，祂讓羊兒休養生息，接受餵哺，健康成長，教導他們將自己白白得來的，白白分施，成為其他人的禮物。

主基督，願我們以祢的心為心，在祢的愛內不斷成長，並能將祢的愛生活出來，分享給身邊有需要的人。

内容來源取自《和平月刊》

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