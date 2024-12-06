12月6日 將臨期第一週星期五

依撒意亞先知書 29:17-24 聖詠 27[26]:1,4,13-14 瑪竇福音 9:27-31

今天的福音講述耶穌治好兩個瞎子。我一讀就感覺困惑，甚至對耶穌待他們的方式感到失望！

耶穌走在路上，兩個瞎子大聲呼求耶穌治療他們。我以為耶穌會停下來，徑直走向呼求者，觸摸瞎眼，醫治他們。但事實並非如此，耶穌沒有作答，繼續回家。這樣，兩個盲人就只能大聲呼喊，在黑暗中摸索著前往耶穌住處的漫長道路。為何主不立刻治愈他們呢？他們要在黑暗中走多遠？一公里？兩公里？聖史瑪竇並沒有說清楚。對於視力正常的人來說，一兩公里很短，但對於瞎子，500公尺已夠長了！

當兩個瞎子到達主的住處時，主仍然沒有立刻醫治，而是提問：「你們信我能作這事嗎？」瞎子們宣信後，耶穌才治理。就這樣，他們如願以償，得到痊愈，甚至更多：主加給他們的信德和望德。

兩個瞎子的經歷，觸動了我的心。有時，我覺得天主讓我在生命的黑暗中，摸索著來跟隨祂，而不是立刻回應我的訴求。但當我堅持到底，我發現祂給我的恩典，比我想望的更多。

主耶穌，感謝祢以奇妙的方式來陪伴我。

内容來源取自《和平月刊》

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