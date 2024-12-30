12月30日 聖誕慶期第六日（星期一）

若望一書 2:12-17 聖詠 96[95]:7-8,8-9,10 路加福音 2:36-40

新約唯一的女先知亞納，年輕喪偶後，將餘生抽離凡思俗慮，居於聖殿，日夜齋戒祈禱，冀盼看到以色列的救贖；至八十四高齡，終有幸成為新生救主向生母及養父以外的人，臨現的其中一位，又豈能不向一切希望耶路撒冷得救贖的人，講論這孩子！

作為長老的宗徒若望，語重深長寄語信眾團體內諸孩兒，也在這救恩肇始的聖誕慶期，寄語今天每一位，不管是信仰上的父老級，或剛接受這救恩喜訊的年輕輩，毋忘並堅持自己皈依的經驗，彼此都已因認識、信靠基督而獲罪的赦免，且戰勝惡者，更應因為存留在自己內心的天主話語，勉力成就活於此世，卻不沾出於凡世的、短暫的事物與驕奢貪慾，持守導向永生的天主旨意，成就所蒙恩許的圓滿。

新生的救主，祢藉所創造的大自然定律曉示世人真光將克勝一切黑暗。願已接受祢為救主的每一位，都能持守祢放在我們心中的話語，在身處的現世昏黑中，像女先知亞納，成為祢照耀世界的光、普傳祢救恩喜訊的接棒人。

内容來源取自《和平月刊》

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