12月28日 諸聖嬰孩（殉道）慶日

若望一書 1:5-2:2 聖詠 124[123]:2-3,4-5,7-8 瑪竇福音 2:13-18

耶穌在白冷誕生後，有甚麼事發生了？按路加記載，一個天使向牧羊人傳報喜訊，牧羊人到馬槽見證了天使的話，便回去光榮讚美天主。四十天後，嬰孩耶穌被帶到耶路撒冷獻給上主。但瑪竇講述的，是截然不同的故事，裏面沒有牧羊人，只有來朝拜聖嬰的賢士，並無意中把消息洩漏了給殘暴的黑落德，引致後來的殺戮。

瑪竇成書在前，很明顯路加採用了不同的資料來源，甚至可能是瑪利亞的親口憶述[裏面記載她「把這一切事默存在自己心中」（路2:19）]。瑪竇的記載雖然令人不安，卻提醒我們耶穌並非降生於太平盛世，祂不是要在一片祝福中登基為王。相反地，祂在襁褓中便要星夜逃亡，大批嬰孩慘遭殺害。這些嬰孩的死亡，既預示了耶穌的無罪捨身，也像耶穌一樣，成為照亮黑暗人間的一道皓光。讓我們從中反省自己的惡行怎樣給這世界造成傷害，讓我們都能夠約束自己的言行，尊重、善待身邊的人。

天父，求祢讓我誠實地明認自己的罪過，並洗淨我的各種不義。

内容來源取自《和平月刊》

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