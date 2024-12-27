12月27日 聖若望宗徒（聖史）慶日

若望一書 1:1-4 聖詠 97[96]:1-2,5-6,11-12 若望福音 20:2-8

「有人把我主搬走了，我們不知道他們把祂放在哪裏了」（若20:2）。我們也許都不乏以為耶穌死去的經驗。每當我們失落、絕望、陷入困境與罪惡、懷疑天主的時候，其實就是我們感受不到天主在我們生命中的時刻，也是耶穌死去的時刻，因為我們感受不到祂的臨在了。不是耶穌不在，而是耶穌復活了！以為耶穌不在的時刻，正是我們迷惘的時刻，因為給我們指示生命方向的耶穌不在了。

若望和伯多祿聽罷瑪利亞瑪達肋納的報告後，便飛奔往墳墓去，若望一看見，便相信了。他看見後的信，超越了瑪利亞瑪達肋納見了後的驚惶失措。若望的相信，正是耶穌的復活帶給我們的希望和方向。如若望所說的：「我們看見了，也為祂作證」（若一1:2）。可見，「看見」需要的不是眼睛，而是內心對耶穌許諾的相信和依靠，是一份關係與生命的相通。

主啊！求祢使我們成為心裏潔淨的人，好能在不被任何外物的束縛下，自由地相信和依靠祢，在祢內讓祢做我們的生命之光。

内容來源取自《和平月刊》

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