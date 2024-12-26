12月26日 聖斯德望（首位殉道）慶日

宗徒大事錄 6:8-10; 7:54-60 聖詠 31[30]:3-4,6,8,16,17 瑪竇福音 10:17-22

斯德望臨終時說的話，乃徹底順服於天主意旨的祈禱，表白了他的深度信仰。斯德望向耶穌禱告，證明他堅信耶穌已經復活了：祂已經戰勝了死亡，仍然活著，升到聖父的右邊。他稱耶穌為「主」，確認祂是至聖者天主。

既是承行主旨的祈禱，斯德望的臨終話語，也就非常相似耶穌在十字架上的最後說話。按路加福音23:46所載，耶穌臨終時的禱告，是聖詠31:6 —「父啊！我把我的靈魂交托在祢手中。」

斯德望是教會的首位殉道者，是我們得知的最早一位離世歸天的基督徒。路加將斯德望殉道時的說話，冠以耶穌在架上的說話，顯然是在告訴我們：所有基督徒的死亡，特別是殉道者的死亡，與耶穌的死相連。教會在緊接著聖誕日的今天慶祝斯德望的殉道，就是在申明路加的教導。暴君黑落德追殺嬰孩耶穌，耶穌出生的馬糟，早就被十字架的暗影籠罩。斯德望為主殉道，給早期教會說清楚了：導入生命與光榮之路，是十字架之路。

父啊！我把我的靈魂交托在祢手中。

内容來源取自《和平月刊》

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