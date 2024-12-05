12月5日 將臨期第一週星期四

依撒意亞先知書 26:1-6 聖詠 118[117]:1,8-9,19-21,25-27 瑪竇福音 7:21,24-27

耶穌對門徒的要求，不僅是要聽其言，也要觀其行，如此，才能知其心。耶穌對他們說：「不是凡向我說『主啊！主啊！』的人，就能進天國；而是那承行我在天之父旨意的人，才能進天國」（瑪7:21）。祈禱與生活，不僅僅是向主說話，更是聽祂說話，並依照遵行。祈禱的果實是愛的行動，行動的力量是祈禱。

耶穌和宗徒都強調知行合一。知道是一回事，做到是另一回事。一如雅各伯宗徒說的：「信德也是這樣：若沒有行為，自身便是死的」（雅2:17）。以色列的聖祖們，也是因著信德的行為而成義的。

耶穌宣講了天國的大憲章後，又提出了聆聽與行動之間的關係。祂說：「所以，凡聽了我這些話而實行的，就好像一個聰明人，把自己的房屋建在磐石上……凡聽了我這些話而不實行的，就好像一個愚昧人，把自己的房屋建在沙土上……」（瑪7:24,26）。信仰大廈的基礎是要務實的。無論聰明人的房屋，還是愚昧人的，都將經歷嚴厲的考驗。

主，我願在磐石上，努力建造永不倒塌的房屋，請祢滿全我的心願。

内容來源取自《和平月刊》

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