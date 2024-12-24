12月24日 聖誕前夕．早上感恩祭

撒慕爾紀下 7:1-5,8-12,14,16 聖詠 89[88]:2-3,4-5,27,29 路加福音 1:67-79

若翰洗者的父親匝加利亞，在沉默中看見向來不育的妻子從懷孕到產子，便明白到天主的話看似沒有可能，卻會慢慢實現。若翰出生後，「匝加利亞的口和舌頭立時開了，遂開口讚美天主」。他的讚歌聚焦的，是耶穌基督，而非若翰。匝加利亞熟悉先知的預言，故能敏於解讀時代徵兆。發生在他本人身上及他家人身上的奇妙化工，身為天主子民，他感悟到自己的民族正處於一個重大的歷史時刻。一個新紀元正要展開，就如天主跟以色列的先祖們所訂立的盟約，一個展示天主的平安、富裕、榮耀的新紀元要誕生了。至高者要化成血肉，寄居人間，與人同在。祂要光照那些坐在黑暗和死影中的人，引領他們的腳步，走向和平的道路。負責宣示這大喜訊，作救主前軀者的，正是他的新生兒、若翰。

也許，我「坐在黑暗和死影中」良久了；也許，憂鬱焦慮已伴隨我多時。聖誕節前夕的此刻，我要配合天主的救恩，拋開一切世俗羈絆，展望明天。

救主耶穌，請祢快來，賜我救恩的永恆喜樂！

内容來源取自《和平月刊》

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