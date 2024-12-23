12月23日 十二月二十三日 星期一

瑪拉基亞先知書 3:1-4,23-24 聖詠 25[24]:4-5,8-9,10,14 路加福音 1:57-66

若翰是舊約最後的一位先知，他一出生，就給人預告耶穌，絕對是耶穌的先軀。他誕生的記載，顯示他是一位偉大的人物。但他還只不過是先軀，更偉大的在他以後而來。耶穌的誕生，天人和應，比若翰震撼！

若翰和耶穌這兩位嬰孩，同樣在滿了八天便接受割損。他們在開始建立一個新的盟約，而建立的最佳方式，就是切實遵守舊的盟約：這在天主的一方，是圓滿地實現祂的許諾；在這兩個家庭的一方，就是切實履行舊約的法律。奠基於雙方的忠誠，一個建立新約的漫長過程，就此展開。保祿仍要力證，接受藉基督而來的救恩，割損並非先決條件。最後，他還是成功了。舊約法律一些不相干的慣常做法，從來沒有被新約所廢除，只是自然而然地，給耶穌讓路；正如星光在晨曦中的隱退！凡擬藉公開對抗改變舊習的人，都可從中吸取教訓。反對使人對立；忠於法律，反賺得別人的尊重，視你為成熟人。

萬民的君王，教會的柱石，請來救助祢自塵土中造成的人。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html