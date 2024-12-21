12月21日 十二月二十一日 星期六

雅歌 2:8-14 或 索福尼亞先知書 3:14-18 聖詠 33[32]:2-3,11-12,20-21 路加福音 1:39-45

「耶路撒冷女子，你應全心高興喜樂！」（索3:14）。

現代科技給人類社會創造了許多捕捉歡樂的機會，金錢、舒適、物質，往往不缺，但在產生喜樂之餘，卻又也許會不如人意地產生出煩惱、沮喪、悲哀或心理疾病等；因為真正的喜樂源頭，是屬靈的。基督徒的喜樂，是分享耶穌基督內心的喜樂。耶穌基督常感受到自己為天父所喜愛；所有基督徒都被召，去分享這愛。

若翰洗者在依撒伯爾腹中與聖母腹中的耶穌相遇，歡喜踴躍。基督徒的喜樂，也源於與基督的相遇。祂期望我們真誠地開放自己與祂交談，尤其是面對人生的挑戰時，祂期待我們給祂騰出空間，讓祂陪伴、安慰，並激勵我們，使我們漸趨成熟。即使所有人都離開，祂都不會離開，只會長伴我們身旁。無論我們走到哪裏，祂都在那裏等待著我們。祂的柔情從未叫人失望，且總是能讓我們獲得喜樂。

主耶穌，祢來吧！「跳過山崗，躍過丘陵」，讓我們與祢相遇而喜樂歡暢吧！

内容來源取自《和平月刊》

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