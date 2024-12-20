12月20日 十二月二十日 星期五

依撒意亞先知書 7:10-14 聖詠 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 1:26-38

今天的讀經再次提醒我們：救主馬上就要進入這個世界。依撒意亞先知斥責君王，因為他不再相信天主，所以在可以選擇的時候，選了一個藉口。天使讚美瑪利亞，因為她雖生而為人，卻能夠在自己尚且不瞭解的情況下，仍然選擇相信天主。同樣的不明朗，願意依靠天主的人，會坦誠表達心中的疑惑，但是不會放棄。瑪利亞問天使這事怎能成就，她沒有對天使的問候，轉面不顧。她心中已經有了打算，願意聽天使的解釋。因為她的勇氣和耐心，天主才有空間展現萬事皆有可能的奇妙恩典。

天主的工程在每個人的生命裏，從來沒有停止，今時今日，我們仍然能夠看到奇蹟。在團體生活的層面，祂使教會成為豐富個人生命的環境。除非生命中有天主，不然俗世的憂慮，遲早令人崩潰；除非留在教會內，不然再多的神恩都只能是自娛自樂的消遣。

救主基督，祢馬上就要進入這個世界，仰賴祢的救贖之恩，願我們始終愛留在祢跟前，與祢對話，聽祢、問祢，為祢作證。

内容來源取自《和平月刊》

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