12月19日 十二月十九日 星期四

民長紀 13:2-7,24-25 聖詠 71[70]:3-4,5-6,16-17 路加福音 1:5-25

生命是天主白白的恩賜。天主自由地將生命賜給人。但是，天主所賜的生命禮物，需要人的合作來實現。瑪諾亞的妻子和匝加利亞的妻子，各以不同的方式，配合了天主的恩賜。

雖然這賜新生命的方式，同樣出人意表，但瑪諾亞和匝加利亞卻作出了不同的配合。瑪諾亞因為相信並奉行上主使者的說話，三松順利誕生。匝加利亞因為沒有相信上主天使的話，而在一段時期內，失去了言語表達能力。當然，天主沒有因為匝加利亞的不信，而取消祂的慷慨賜贈。若翰仍然如天使所預報的，來到了世界上。天主的應許，如期實現了。匝加利亞暫時成為啞吧，反而證明天主的真實和能力的強大。

天主那強有力的生命話語，慷慨地撒在我們的心田。我們對祂的話是相信還是懷疑呢？今天瑪諾亞一家和匝加利亞一家的經驗，擺在我們面前。我們需要做出自己的回應。或許，這是一份需要和家人一起做的回應。

主，祢的話就是神，就是生命。請幫助我們常能作出祢中悅的回應。

内容來源取自《和平月刊》

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