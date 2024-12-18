12月18日 十二月十八日 星期三

耶肋米亞先知書 23:5-8 聖詠 72[71]:1-2,12-13,18-19 瑪竇福音 1:18-24

在耶穌的時代，猶太人的婚事，分為三個階段：約婚、訂婚、結婚。二人到了訂婚的時期，就是到了給對方許下非常嚴肅的承諾，若一方在此時違背，就等同離婚；若此時與別人發生性關係，就等同犯姦淫。可以想像，若瑟進退兩難。事情只能有一個解釋：瑪利亞不忠，懷了別人的孩子。若將事情公開，瑪利亞很可能會被處死。若瑟既不願意羞辱瑪利亞，怎會忍心見她被處決。此情此境，誰能保持冷靜、克制？若瑟的氣量，實在驚人！整件事情當然是在揭示降生的奧秘：耶穌的母親是人，父親是神。

耶穌由始至終，都是厄瑪奴耳：天主與人同在。祂死而復活，臨於教會、信仰團體，以至每個信徒心中。我們可以在自己身上察看祂，感知祂的臨在。願我們在這個將臨期都能好好準備自己，迎接耶穌又一次降誕到我們心中，叫我們延續祂的使命：做「厄瑪奴耳」。這是何其美妙的偉大奧蹟，又是何其美妙的偉大愛情故事！

全能永生的天主，願祢聖子的誕生，救我們脫免永生，歡度新生。

内容來源取自《和平月刊》

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