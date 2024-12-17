12月17日 十二月十七日 星期二

創世紀 49:2,8-10 聖詠 72[71]:1-2,3-4,7-8,17 瑪竇福音 1:1-17

《神操》是天主藉著耶穌會的會祖聖依納爵羅耀拉留給我們的精神瑰寶。《神操》中，有個著名的祈禱練習，聖依納爵將它命名為「兩旗默想」。在這個運用想像力的祈禱中，他邀請我們用心靈的眼睛，觀看兩個不同的王國：一個屬於魔鬼，一個屬於耶穌。藉著這個默觀祈禱，他希望我們勇敢地選擇耶穌的王國。

人生可謂是一連串的選擇，我們所選擇的成為我們的所是，我們的所是又影響著我們的選擇。人生中大的選擇不多，比如：職業、婚姻、度獨身或獻身生活等；但小的選擇卻很多，比如：吃甚麼，穿甚麼等等。選擇是依納爵在《神操》中特別強調的主題，他在所有的選擇中，以十字架上的基督為參考點，在一切事上，尋求天主的更大光榮，因為他堅定地隸屬於耶穌基督君王的王國。

永生天主之子耶穌基督，唯獨承行天父的旨意，是祢一生的選擇。願祢的一生，及依納爵的芳表，堅固我們的信德，使我們單單屬於祢，勤懇侍奉祢，一生跟隨祢。

内容來源取自《和平月刊》

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