12月16日 將臨期第三週星期一

戶籍紀 24:2-7,15-17 聖詠 25[24]:4-5,6-7,8-9 瑪竇福音 21:23-27

先知巴郎預言「由雅各伯將出現一顆星，由以色列將興起一權杖」，祂要為王治理萬邦。祂就是我們期待的聖子耶穌，那位渴望降生在我們心中的救主！將臨期邀請我們清醒祈禱，殷切期待聖子耶穌的來臨。為準備好我們的心靈，迎接新生王的誕生，哪怕只是每天一個小小的善舉，都可以在自己心中添加一筆美麗的色彩。

司祭長和民間長老，質問耶穌權柄的由來。耶穌大可如同答覆若翰的門徒一樣，用依撒意亞先知的預言來答覆他們。不過，胎生瞎子既已復明，死人既已復生，以及眾多的奇蹟都未能打動他們的心，耶穌也就沒有直接回答，卻反問了一個問題。如果他們能夠回答耶穌的問題，就能解答他們向耶穌提出的質問。可惜，司祭長和長老仍然心硬。他們雖然明知若翰是先知，卻不願意承認；他們不願意接受若翰為自己及為耶穌所作的見證；更不願意接受耶穌親身作證。所以他們答：「我們不知道」。

主，我要殷切祈禱，我要保持醒寤，靜待祢的親臨。求祢軟化我心，美化我的靈魂。

内容來源取自《和平月刊》

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