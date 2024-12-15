12月15日 將臨期第三主日

索福尼亞先知書 3:14-18 （詠）依撒意亞先知書 12:2,3-4,5-6 斐理伯書 4:4-7 路加福音 3:10-18

進堂詠取自讀經二：「你們應常在主內喜樂，我再說一次，你們應當喜樂，因為主快要來臨」（斐4:4-5）。由此，本主日又稱為喜樂主日。保祿在這裏所說的，是讀經一索福尼亞先知話語的回響。先知和保祿一唱一和，跟我們重溫貫穿新舊二約的天主造世贖世工程所洋溢的喜樂。上週一，我們慶祝聖母無玷始胎節，紀念天主怎樣在創世之初，揀擇了瑪利亞，使她無玷始胎，準備好做耶穌的母親。此刻，準備迎接耶穌聖誕的將臨期，已經過了一半有多，我們更當喜樂。答唱詠取用的依撒意亞先知書，教以民在流放獲釋時，怎樣祈禱。耶穌本人也曾把依撒意亞先知的預言，貼在自己身上（參路4；瑪11）。所以，特別在將臨期，我們藉依撒意亞先知書，更深入感悟天主透過耶穌表彰的顯赫奧妙。天主是拯救我們的天主，我們要「依靠祂，決不畏懼」。這並非只是一種人性的情感，而是「以色列的聖者」、我們的主耶穌基督，親自來到我們中間，作我們的勇力和扶助。

主，願我們永遠因祢的救恩而喜樂。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html