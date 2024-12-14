12月14日 將臨期第二週星期六 聖十字若望司鐸（聖師）

德訓篇 48:1-4,9-11 聖詠 80[79]:2-3,15-16,18-19 瑪竇福音 17:10-13

德訓篇的作者讚賞厄里亞是「一位激烈如火的先知」，「言辭熾熱如火炬」。「火」象徵煉淨，經過火煉的東西，變得純正。厄里亞來就是要煉淨以色列。被火煉並不好受，會「遭遇饑荒」，會喪命，即「人民的數目大減」。但這一切的發生，都是為叫人的心歸向主。所以，先知主要是扮演中介的角色，一方面帶領人民遵守天主的誡命，另一方面是「平息上主的義怒」，因為以民心硬。

若翰的角色仿如厄里亞，他呼籲人們重整一切。可是，人們不認識他，任意待了他。照樣，耶穌來到人們中間，他們更肆意地待了祂。耶穌備受折磨，慘遭殺害。

昨天的福音記述了，耶穌責斥祂的同代人，無理取鬧，執迷不悟，錯失了若翰的勸諭和祂的教導。凡聽信的就如讀經一所說：「安眠於愛的人，是有福的！」

耶穌，請讓我們感受到祢的愛，醒寤悔改，明認祢是救主。

内容來源取自《和平月刊》

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