12月4日 將臨期第一週星期三

依撒意亞先知書 25:6-10 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 瑪竇福音 15:29-37

上主無時無刻都在照顧我們。看似是我們在尋求上主，實際上是祂在不斷地尋找我們。聖經從創世紀開始，便描述上主首先主動走向人、尋找人。祂不嫌棄人的墮落和不堪，主動尋找迷失的人，體恤人的需求。祂的無微不至，超出我們的想像。今天的讀經都在描述上主對人的主動和慷慨。我們可以在「盛宴、美酒、肥甘」中，在「青綠的草場，幽靜的水旁」，在「頭上的傅油和滿溢的杯爵」，在耶穌的治愈，在七個餅與幾尾魚當中，體味上主具體的愛和呵護。

我們有時候會懷疑上主到底存不存在，到底關心不關心我們的境況等等。或者，有時候對上主滿懷感恩之情，有時又心存疑慮。這可能是人在面對困難時的自然反應，但我們還得提醒自己必須努力紮根於上主的大愛。祂的愛能化解我們的恐懼和疑慮。常常默想、體會上主的愛，正如今天讀經所描述的，為我們是莫大的裨益。

慈愛的主耶穌，請治愈我的各種創傷，請讓我在困難中，仍能體認祢事無巨細的大愛。

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