12月3日 聖方濟．沙勿略司鐸（傳教區主要主保）慶日

格林多前書 9:16-19,22-23 聖詠 117[116]:1,2 馬爾谷福音 16:15-20

今天教會紀念傳教主保聖方濟．沙勿略。福音選自馬爾谷記述的耶穌升天事蹟。新教團體往往把耶穌在升天時，對門徒的派遣稱作「大使命」，因為正如教宗方濟各常說的，教會就「是」她的福傳使命。在第一篇讀經中，保祿講述了他福傳的動機、目的和方法，這也成為日後所有偉大使徒，如方濟．沙勿略的榜樣。保祿說他傳福音是不得已的事，否則就有禍了。但這不是由於強加的外力，而是來自他內在感受到的責無旁貸的義務，是來自基督愛的催迫。換言之，保祿福傳的動機，是他個人和基督關係的靈性經驗：一個經驗到基督大愛的人，不可能把這愛藏起來，因為愛的本質是分享，把天主給予的愛在自私的「保留」中丟掉，無疑是一種禍患。保祿福傳的目的，只是在傳福音時白白地分享。這是因為福音本身就是無償的，任何帶有利益的目的，都會損害福音。保祿福傳的方法是為一切人成為一切人，因為身為福音的基督，就是透過走近一切人，而使他們跟隨祂的。

主基督，教我緊密地跟隨祢去把福音廣傳。

内容來源取自《和平月刊》

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