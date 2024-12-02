12月2日 將臨期第一週星期一

依撒意亞先知書 2:1-5 聖詠 122[121]:1-2,4-5,6-7,8-9 瑪竇福音 8:5-11

耶穌和百夫長的互動，展現了多個不尋常。首先，百夫長是羅馬帝國的官員，屬於葛法翁的統治階級，而耶穌只能算是一介平民。百夫長並沒有選擇「召喚」或「命令」耶穌為他做甚麼，而是「求」耶穌。更不尋常的是，這樣卑微的動作，並不是為了自己的好處，而是為了一名僕人。百夫長沒有自恃權勢，將自己放在高位，而是以謙卑的心，對待自己的僕人和耶穌。正因如此，他可以認出僕人身為人的尊貴，以及耶穌隱藏在人形下的神性。百夫長居於世俗高位，卻能承認自己的卑微，尊重窮苦人，同時敬畏神。耶穌對他的表現，也感到非常詫異，並稱讚他的信德。

在彌撒聖祭中，我們用百夫長的話：「主，我當不起祢到我心裏（舍下）來，只要祢說一句話，我的靈魂（僕人）就會痊愈」，來作為恭領耶穌聖體前心靈上的準備。

主基督，願我每次恭領祢的體血時，都能像百夫長那樣，認識到自己的卑微，並懷著信心和敬畏，迎迓祢紆尊降貴，居我心中的大恩。

内容來源取自《和平月刊》

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