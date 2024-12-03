“日用糧”，服刑人做祭餅的工作坊

在瓦洛德拉盧卡尼亞監獄做祭餅的新工作坊近日落成，該工作坊敬獻於將於明年4月封聖的真福阿庫蒂斯。

（梵蒂岡新聞網）意大利薩萊諾省瓦洛德拉盧卡尼亞監獄內一個特別製做祭餅的工作坊日前落成啟用。由“在你身旁”合作社簽訂定期合同聘用的服刑人將在這個新的“日用糧”工作坊工作。瓦洛德拉盧卡尼亞教區主教卡爾沃薩（Vincenzo Calvosa）向梵蒂岡媒體說，“工作給予人尊嚴，使所有人感到自由，而不僅僅是服刑人。製作祭餅，讓他們感到自己不僅是公民社會的一部分，也是教會團體的一部分”。

在監獄製作祭餅是監獄負責人的想法，單靠服刑人不能做太多的事，但齊心協力能做更大的事。監獄向主教尋求幫助。卡爾沃薩主教講述說，“這個計劃當時正在進行當中，缺少一些機器和家具，後來又有了聘用服刑人的想法。所以，我想，與教區和明愛會一起，我們能為製作祭餅的設備提供資金。我也讓泰賈諾-波利卡羅教區的主教德盧卡（Antonio De Luca）參與其中，他立刻支持這個想法，尋找一個合作團體來負責合約事宜”。

現在，“日用糧”工作坊開始了。最初由兩名服刑人在那裡工作，六個月後由另外的服刑人代替，目的是給所有人提供這個機會，也用這微薄的薪水來幫助家人。卡爾沃薩主教說，“我們降福了機器並一同祈禱”，從各方面來說，這份工作對服刑人而言，是“個人改過自新、成熟和成長的契機”。

真福卡洛·阿庫蒂斯除了與敬禮聖體有密切的關係外，他在坎帕尼亞大區也是一位非常重要的人物，為此，這間工作坊是敬獻給他的。真福阿庫蒂斯將於明年4月在禧年青少年慶典期間在梵蒂岡榮列聖品。

卡爾沃薩主教最後表示，“聖誕節，我將再次為他們舉行彌撒，儘管他們有過錯，但他們需要被擁抱、聆聽和接納。身為牧者，這些時刻對我也大有裨益，臨在於他們中間和關懷是耶穌給我們的首要教導”。

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