阿勒頗馬龍尼禮總主教：願新的敘利亞是尊重每個人的國家
（梵蒂岡新聞網）阿薩德政權倒台後，無數的人湧上街頭慶祝持續54年的政權結束。目前敘利亞處於相對平安的狀態，但談論和平還為時過早。
阿勒頗馬龍尼禮教會多貝吉（Joseph Tobji）總主教向梵蒂岡媒體表示，需要敘利亞所有人為穩定作出努力，也要在人道主義方面努力。“從安全角度來說，我們目前相對平靜，仍有一些戰鬥和暴力，但不是在阿勒頗”。總主教說，不幸的是，仍有人在使用武器，孩子們也在使用武器，這是“絕對不該發生的事：看到孩子們攜帶著槍是很可怕的一件事。據我所知，沙姆解放組織（Hts）正在謀求與敘利亞境內其他民兵組織達成協議，我們的希望是以和平方式結束，希望他們能夠達成協議，但還無法說這是一個安全與和平的國家”。
關於沙姆解放組織做出的承諾，多貝吉總主教表示，到目前為止，他們所說的“給我們希望”，此刻甚至“言行一致”。“他們以尊重的態度對待我們，我想說的是，沒有任何的迫害。他們也說過，會讓人平安生活，包括少數群體，似乎對我們基督徒也是如此”。貝多吉總主教接著表示，即使沙姆解放組織是個伊斯蘭教徒組織，但它不是個原教旨組織。該組織沒有強制實行伊斯蘭法律，也沒有強迫婦女蒙面紗。他們的首要原則，就如他們多次所說的，就是“讓一切保持原狀，在社會生活中不會有很大的改變。我對敘利亞的未來抱持極大的希望，但現在我不能太樂觀也不能太悲觀，我們要謹慎行事，每天觀察事情的發生”。
此外，多貝吉總主教強烈籲請信徒參與國家的建設。“現在輪到我們敘利亞基督徒在政治和社會生活中出一份力，我們希望正如他們所說的那樣，視我們為合作夥伴而不是‘二等公民’”。總主教表示，“我們在不久的將來，更好說馬上要做的，就是在一個以善為展望目標、以尊重每個人為原則的基礎上建立文明的國家和開放的政策，為此，我們基督徒必須要做出我們的貢獻”。
最後，多貝吉總主教也對歐洲主教們給予他們的支持、關懷和接近表示感謝。總主教也感謝教宗方濟各多次為敘利亞實現有序、和平的權力過度發出呼籲。他說，“我們的信德沒有離棄我們，我們確定天主與我們同在。在這些年中，人們到我這裡來，問我說，‘天主在哪裡？’這正是教會的工作：接近人們，加強人們的信望愛三德”。
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