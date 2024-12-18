阿勒頗馬龍尼禮總主教：願新的敘利亞是尊重每個人的國家

敘利亞阿勒頗馬龍尼禮教會多貝吉總主教對正在進行政治過渡的該國說出充滿希望的話，表示基督徒希望為建設一個向所有人開放的文明國家做出貢獻。

（梵蒂岡新聞網）阿薩德政權倒台後，無數的人湧上街頭慶祝持續54年的政權結束。目前敘利亞處於相對平安的狀態，但談論和平還為時過早。

阿勒頗馬龍尼禮教會多貝吉（Joseph Tobji）總主教向梵蒂岡媒體表示，需要敘利亞所有人為穩定作出努力，也要在人道主義方面努力。“從安全角度來說，我們目前相對平靜，仍有一些戰鬥和暴力，但不是在阿勒頗”。總主教說，不幸的是，仍有人在使用武器，孩子們也在使用武器，這是“絕對不該發生的事：看到孩子們攜帶著槍是很可怕的一件事。據我所知，沙姆解放組織（Hts）正在謀求與敘利亞境內其他民兵組織達成協議，我們的希望是以和平方式結束，希望他們能夠達成協議，但還無法說這是一個安全與和平的國家”。

關於沙姆解放組織做出的承諾，多貝吉總主教表示，到目前為止，他們所說的“給我們希望”，此刻甚至“言行一致”。“他們以尊重的態度對待我們，我想說的是，沒有任何的迫害。他們也說過，會讓人平安生活，包括少數群體，似乎對我們基督徒也是如此”。貝多吉總主教接著表示，即使沙姆解放組織是個伊斯蘭教徒組織，但它不是個原教旨組織。該組織沒有強制實行伊斯蘭法律，也沒有強迫婦女蒙面紗。他們的首要原則，就如他們多次所說的，就是“讓一切保持原狀，在社會生活中不會有很大的改變。我對敘利亞的未來抱持極大的希望，但現在我不能太樂觀也不能太悲觀，我們要謹慎行事，每天觀察事情的發生”。

此外，多貝吉總主教強烈籲請信徒參與國家的建設。“現在輪到我們敘利亞基督徒在政治和社會生活中出一份力，我們希望正如他們所說的那樣，視我們為合作夥伴而不是‘二等公民’”。總主教表示，“我們在不久的將來，更好說馬上要做的，就是在一個以善為展望目標、以尊重每個人為原則的基礎上建立文明的國家和開放的政策，為此，我們基督徒必須要做出我們的貢獻”。

最後，多貝吉總主教也對歐洲主教們給予他們的支持、關懷和接近表示感謝。總主教也感謝教宗方濟各多次為敘利亞實現有序、和平的權力過度發出呼籲。他說，“我們的信德沒有離棄我們，我們確定天主與我們同在。在這些年中，人們到我這裡來，問我說，‘天主在哪裡？’這正是教會的工作：接近人們，加強人們的信望愛三德”。

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