露德聖母朝聖地第71個奇蹟獲得承認：禧年前的希望
（梵蒂岡新聞網）英國人特雷納（John Traynor）在第一次世界大戰期間參戰，因而身受重傷。經歷了多次手術後，他的下肢部分癱瘓，而且不斷忍受癲癇的折磨。正如他從血腥戰場回來後傷口依然皮開肉綻，他的右手臂也失去了知覺。1923年，他決定參加利物浦教區組織的朝聖團前去露德聖母朝聖地朝聖。他的朋友們試圖勸退他，其中包括一名深知他的羸弱的司鐸。
信仰沒有邊界
連路都走不動的特雷納踏上了一段冒險旅途，搭乘火車和客船從英國前往法國。這段旅途為他來說象徵了對聖母的孝愛之情，那是他年輕早逝的母親在骨髓裡傳給他的信仰。
這名英國人於7月25日下午浸泡在露德聖母朝聖地的池子裡。然而，在聖體遊行後，某件不尋常的事發生了：在聖體降福時，一股躁動的力量貫穿他的身體。他的雙腳突然能動了，他的手臂可以舉起來畫十字聖號。
奇蹟發生
隔天，特雷納獨自前往岩洞的聖母像前。他流血的傷口癒合了，癲癇也不再發作：那時候與他在一起的三名英國醫生也為此作證。他們全都吃驚得目瞪口呆。
消息不脛而走
這個奇蹟般痊癒的消息橫跨國界，抵達英格蘭，並且引起露德朝聖地醫學鑑定辦公室的注意。1926年，經過三年的調查後，該辦公室撰寫了一份集體聲明表達正面意見，與特雷納一起朝聖的三名醫生也在上面簽字。這份聲明刊登在朝聖地的官方刊物《岩洞日報》上，卻從來沒有傳給利物浦教區。後來，這件事塵封了整整一個世紀之久。
重新發現
醫學鑑定辦公室現任負責人德弗朗西斯（Alessandro de Franciscis）醫生向本新聞網表示：「2023年，在利物浦朝聖團來訪一百週年的機會上，我的同事、露德國際醫學委員會的英國籍成員莫里亞蒂（Kieran Moriarty）催促我挖掘這段口耳相傳的歷史。然後，我們意外找到一份1926年的臨床報告。」
這位醫生詳細重建了整個事件的來龍去脈後，「把文件呈給塔布及露德教區主教米卡斯（Jean-Marc Micas），由他轉交給利物浦總主教。正是麥克馬洪（Malcolm Patrick McMahon）總主教於今年12月8日聖母無染原罪始胎瞻禮正式承認這個在很久以前發生的痊癒事蹟」。露德聖母朝聖地的奇蹟現在累積共有71個。
天主的愛
德弗朗西斯醫生最後堅定地說：「這一切是天主和無玷聖母美善的記號。它也因為在2025禧年前夕正式獲得承認而顯得重要。教宗方濟各恰恰將本次禧年獻於希望，也就是數以百萬計的朝聖者來到這個朝聖地時心中所懷的希望。」
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