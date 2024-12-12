露德聖母朝聖地第71個奇蹟獲得承認：禧年前的希望

特雷納在露德聖母朝聖地蒙恩痊癒的奇蹟獲得了正式承認並公諸於世，他是參加第一次世界大戰的英國軍人，原本下肢癱瘓且患有癲癇。這個奇蹟發生於1923年，證明這個超自然事件的調查卷宗塵封一百年後被重新發現。

（梵蒂岡新聞網）英國人特雷納（John Traynor）在第一次世界大戰期間參戰，因而身受重傷。經歷了多次手術後，他的下肢部分癱瘓，而且不斷忍受癲癇的折磨。正如他從血腥戰場回來後傷口依然皮開肉綻，他的右手臂也失去了知覺。1923年，他決定參加利物浦教區組織的朝聖團前去露德聖母朝聖地朝聖。他的朋友們試圖勸退他，其中包括一名深知他的羸弱的司鐸。

信仰沒有邊界

連路都走不動的特雷納踏上了一段冒險旅途，搭乘火車和客船從英國前往法國。這段旅途為他來說象徵了對聖母的孝愛之情，那是他年輕早逝的母親在骨髓裡傳給他的信仰。

這名英國人於7月25日下午浸泡在露德聖母朝聖地的池子裡。然而，在聖體遊行後，某件不尋常的事發生了：在聖體降福時，一股躁動的力量貫穿他的身體。他的雙腳突然能動了，他的手臂可以舉起來畫十字聖號。

奇蹟發生

隔天，特雷納獨自前往岩洞的聖母像前。他流血的傷口癒合了，癲癇也不再發作：那時候與他在一起的三名英國醫生也為此作證。他們全都吃驚得目瞪口呆。

消息不脛而走

這個奇蹟般痊癒的消息橫跨國界，抵達英格蘭，並且引起露德朝聖地醫學鑑定辦公室的注意。1926年，經過三年的調查後，該辦公室撰寫了一份集體聲明表達正面意見，與特雷納一起朝聖的三名醫生也在上面簽字。這份聲明刊登在朝聖地的官方刊物《岩洞日報》上，卻從來沒有傳給利物浦教區。後來，這件事塵封了整整一個世紀之久。

重新發現

醫學鑑定辦公室現任負責人德弗朗西斯（Alessandro de Franciscis）醫生向本新聞網表示：「2023年，在利物浦朝聖團來訪一百週年的機會上，我的同事、露德國際醫學委員會的英國籍成員莫里亞蒂（Kieran Moriarty）催促我挖掘這段口耳相傳的歷史。然後，我們意外找到一份1926年的臨床報告。」

這位醫生詳細重建了整個事件的來龍去脈後，「把文件呈給塔布及露德教區主教米卡斯（Jean-Marc Micas），由他轉交給利物浦總主教。正是麥克馬洪（Malcolm Patrick McMahon）總主教於今年12月8日聖母無染原罪始胎瞻禮正式承認這個在很久以前發生的痊癒事蹟」。露德聖母朝聖地的奇蹟現在累積共有71個。

天主的愛

德弗朗西斯醫生最後堅定地說：「這一切是天主和無玷聖母美善的記號。它也因為在2025禧年前夕正式獲得承認而顯得重要。教宗方濟各恰恰將本次禧年獻於希望，也就是數以百萬計的朝聖者來到這個朝聖地時心中所懷的希望。」

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