歐盟主教團委員會：歐盟應任命協調人來打擊仇恨基督徒行徑

歐盟主教團委員會顧問卡爾卡尼奧在歐洲議會的歐洲祈禱早餐會上發言，籲請歐盟任命一名協調人來打擊仇恨基督信仰的行徑。

（梵蒂岡新聞網）「現在到了歐盟應該任命一名協調人來打擊在歐洲仇恨基督信仰行徑的時候了。」歐盟主教團委員會12月4日在歐洲議會第27屆祈禱早餐會上提出這個建議。該早餐會始於1998年，旨在成為不同領域代表相聚的場合，以耶穌及其教導為核心來增進彼此的關係。

第27屆歐洲祈禱早餐會是在一場以「捍衛歐洲宗教自由」為主題的會議期間舉行的。歐盟主教團委員會基本權利和《歐盟運行條約》第17條議題顧問卡爾卡尼奧（Alessandro Calcagno）代表該機構出席。

卡爾卡尼奧在講話中講述了歐盟主教們在宗教自由領域的多個優先考量。他尤其指出必須確保這項基本權利在方方面面都得到同等的保障，包括在機構方面，好讓教會和宗教團體能正常運行，不必面對偏見或不當干涉。

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