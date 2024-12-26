聖艾智德團體在全球為窮困者提供33萬份聖誕午餐

在特拉斯提弗列區的聖母大殿聚餐的人們

2024年12月25日聖誕節，聖艾智德團體為羅馬的8萬名及世界各地的25萬名無家可歸者、老年人、有需要的家庭和難民提供了聖誕節午餐。

（梵蒂岡新聞網）12月25日中午，在羅馬，聖艾智德團體為無家可歸、老年人、有需要的家庭和難民提供了8萬份聖誕節午餐。與此同時，該團體的成員在世界各地為窮困者提供了25萬份聖誕午餐，共計33萬份。

在羅馬，意大利警員和憲兵部隊官兵們參與了這項愛德行動。他們給孩子們分發聖誕禮物，並在羅馬各地組織的午餐會給前來就餐的人提供甜點。

羅馬的聖殿大餐

聖艾智德團體的這項愛德行動始於1882年，第一個聖誕聚餐點在羅馬特拉斯提弗列區（Trastevere）的聖母大殿舉行。迄今為止，該項愛德活動已經擴展到了70個國家。

在聖誕節當天中午，特拉斯提弗列區的聖母大殿內擠滿了聚餐的人，其中也包括透過人道主義走廊來到意大利的難民。午餐有意大利千層面、烘肉卷、小扁豆和傳統的聖誕甜點。

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