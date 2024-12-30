教宗羅馬教區代理主教雷納樞機開啟聖若望大殿聖門

12月29日主日，普世教會慶祝聖家節，教宗羅馬教區代理主教雷納樞機開啟了聖若望大殿的聖門。他邀請所有參禮的人，特別為處於困難和痛苦中的家庭祈禱，並投入天父的懷抱，與他人“建立真實的友愛關係”。

(梵蒂岡新聞網)12月29日，是聖誕八日慶期內的主日，普世教會慶祝聖家節，教宗羅馬教區代理主教雷納(Baldo Reina)樞機在聖若望拉特朗大殿主持禮儀，隆重開啟聖若望大殿的聖門。

當天主日上午10點前，大批信友和來自世界各地的禧年朝聖者已經齊聚大殿外廣場。雷納樞機首先邀請所有參禮的人祈禱，隨後在靜默中緩緩開啟聖門，大殿的鐘聲也隨之敲響。

跨越聖門，把天主帶回家

雷納樞機在講道中強調，今天是納匝肋聖家節，聖家是“每個家庭團體的典範，是天主聖三共融的反映”。他解釋，聖家生活的典範邀請我們承認所有人都屬於天主的家庭，蒙召在彼此團結和仁愛中成長。

接著，雷納樞機講道：“我們今天跨過的聖門提醒，那是我們每天進入家門的日常動作。現在這扇敞開的聖門，不僅將我們帶入上主的聖殿，也把我們帶入祂的內心。”

最後，這位教宗的羅馬教區代理主教叮囑在場的信友們，當我們跨進家門時，我們要努力“把天主帶入我們的家庭，帶到日常交往中，帶到與子女的關係中，帶到婚姻關係中，帶到關注和照料年長者的工作中”。

聖若望大殿前新廣場舉行落成典禮

在聖若望大殿聖門開啟的前一天，12月28日，羅馬市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）主持了修復一新的聖若望拉特朗廣場落成典禮，雷納樞機也出席了這項儀式。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html