塞坎奇修女：度奉獻生活二十五載，始終與窮人為伴

塞坎奇修女在南非彼得馬里茨堡致力於為貧困者服務。她籌集善款供養無家可歸者25週，以此紀念自己度奉獻生活25載。

卡特萊奧·康（Katleho Khang, SNJM）修女

為了表達對天主召叫的感恩和對貧困者的支持，波爾多聖家修女會（la Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Bordeaux）的塞坎奇（Mampheteli Clementine Sekantsi）修女選擇了一種獨特的方式來慶祝她度奉獻生活的第25個年頭。她希望與人徐徐地分享她的喜悅。

塞坎奇修女的傳教事工包括在南非彼得馬里茨堡（Pietermaritzburg）為無家可歸者烹飪並分享食物。為了履行自己的使命，她還向家人和朋友請求經濟援助，以給予流落街頭的人25週的食物供應。塞坎奇認為，這是一種推動其他人參與自己奉獻事業的方式，也是一種向天主賦予她這項聖召的感恩表達，並且這還能夠促進身邊人更好地認識貧困者的處境，共同致力於幫助他們。

塞坎奇修女的使徒經歷

修女講述道：“我全心全意地把希望和鼓勵帶給彼得馬里茨堡的街邊青年”。作為為流落街頭的人服務的團隊的一員，她提供諮詢意見，組織祈禱活動，和他們分享天主聖言。“祈禱和默觀聖家生活，一直是我有幸參與所有事工的能量源泉”。

塞坎奇修女回憶起過去的25年中她所從事的各項工作。她擔任過要理教員、電台主持人、社工、移民和難民的牧靈關懷代表、無家可歸者的救助員。

修女對保護兒童充滿熱忱，她眼下從事的工作還包括陪伴無家可歸者。“我時常默觀慈善的撒瑪黎雅人的比喻裡的天主聖言，祂是這樣說的：“你去照樣行吧”。

初期同會姐妹的鼓舞

塞坎奇修女時常被初期同會姐妹們的傳教熱忱所鼓舞。那是1864年，修女們離開自己的祖國法國，於翌年抵達萊索托。

那些年裡，萊索托在各國修女的援助下獲益匪淺。塞坎奇談到：“當我在閱讀我們修會和萊索托教會的歷史時，我深深地被她們的熱忱所鼓舞，我意識到她們是多麼的無私，為他人的福祉奉獻了自己。我是站在了這些無私的女傳教士先輩的肩膀上”。

盧旺達和南非的傳教生活

2003年，塞坎奇修女被派遣到盧旺達進行傳教，她生活在一個跨文化的修女團體裡。“這個團體由來自不同國家的人組成，正是這樣，我們向盧旺達的子民宣告了共融的可能”。她說道：“作為聖家修女會的修女，我被團體中的和諧關係所薰陶，我們將這種關係帶到各項使徒事工中，藉此得以共同見證”。

為了回應盧旺達人民的需求，修女向病人和家庭提供了牧靈關懷。修女描述道：“我通過走訪家庭、構建健康的人際關係來開展我的事工”。她與人們分享喜悅、痛苦和挑戰。“我感覺自己就是他們的一部分。這是一種真正同道偕行的精神”。

在南非，塞坎奇修女主要從事兒童保護工作，為需要照顧的兒童提供寄養服務。

使徒事工的意義

塞坎奇修女堅信，在她服務的每一項事工裡，她的責任是依循聖家修女會的神恩與子民同行，增進共融。“簡樸是納匝肋聖家眾人皆知的價值觀之一。”

在服務無家可歸者時，塞坎奇修女希望創造一個友好互助、不評判他人、互相鼓舞的環境，以幫助他們恢復正常生活。修女解釋道，大部分無家可歸者都在和毒癮作鬥爭。“我是向他們提供救生艇的團隊的一員。我的職責就是給絕望的人帶去希望，鼓舞失去信心的人重新振作，給予弱者力量，營造安全環境，推動他們為更美好的生活做出改變”。

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