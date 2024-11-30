皮婭修女在盧旺達為盲人服務，將光明帶給當地兒童

“感恩、好奇、開放和為很小的事物感到喜樂”，在盧旺達為盲者服務的皮婭修女如此描述上主的愛如何在她們照顧的人身上彰顯出來。

傑倫凱維奇（Tomasz Zielenkiewicz）

盧旺達有1400萬人口，那裡因上個世紀80年代初發生的悲慘事件而出名。後來，天主之母向基貝霍（Kibeho）的女孩子們顯現。聖母的顯現得到天主教會正式承認，世界各地的朝聖者來此朝聖。朝聖地附近有一所學校和一個盲人教育中心，由波蘭聖十字架婢女方濟各修女會的修女負責管理，學校於2008年成立，隔年2009年，在盧旺達第一所盲人的學校開始招生，此外，還有一所中學和一所專業高中。今年，有185名孩童在盲人教育中心學習。工作人員由兩名來自波蘭和肯尼亞的修女、三位盧旺達修女，以及許多平信徒職員組成。

正如皮婭(Pia Gumińska)修女告訴我們的，她為傳教服務的構想是在許多年中逐漸成熟的。她說：“我告訴主耶穌，如果有這樣的需要，我就會去。修會長上向我提出去盧旺達傳教的建議，我渴望認識那裡的年輕教會，我以完全開放的態度來到這裡。”基貝霍的修女們希望將聖十字架婢女方濟各修女會創始人真福恰卡（Rosa Czacka）修女的理念帶給她們所照顧的人。她說：“我們要告訴他們，他們能夠自立，能夠向他人展示殘疾並不阻礙成長和獲得成功。我們希望通過我們的工作帶給他們希望”。

修女們照顧的兒童中，有許多被他們自己的家人認為是沒得救了。他們經常很遲，在12歲到13歲的時候才來教育中心。修女們的學校的學生並非無所事事，他們起的很早，6點開始自習，8點去學校，在那裡上課直到下午5點。放學後，他們有體育活動，然後又是自習的時間。學生中也有一些優秀生，他們中一名叫尼永齊瑪（Jean de Dieu Niyonzima）的，在初中畢業的國家考試中排名全國第五。他告訴當地媒體，他想學習新聞學和語言。

修女們對她們幫助的人取得的每一項成就感到自豪。皮婭修女講述說，“孩子們非常有創造力，比如他們為教師節創作歌曲。我們學校也有一個合唱團，孩子們能唱多聲部的歌曲。他們在學校的每次慶祝活動中演唱，也在主日彌撒中詠唱”。在學校，還有兩名老師開設舞蹈課，年齡較小和較大的盲童都來上舞蹈課。

患有白化病的兒童也在學校讀書。他們在這裡感到安全，儘管他們在非洲的命運是悲慘的。修女說，“有一天，一名婦女帶著兩個患白化病的孩子來到學校，說，只有留在家中的第三個孩子是盧旺達人”。皮婭修女指出，“這就是為什麼有必要給予他們一個特別的愛”。

修女們確信，上主在守護她們。“天主真的在照顧我們，給我們派來了捐贈者，因為我們大部分的活動得以運轉都離不開捐獻，大部分的捐獻來自波蘭和其他國家的不同組織”。“有時，只要一有新構想，便突然有人幫助我們實現它”。

修女們的會組恰卡修女是修女們日常工作中的獨特保護人。皮婭修女強調：“她接受自己的失明，認為是上主的旨意，所以我們會盡一切努力帶給孩子們信仰。在孩子們的臉上可以看到感恩和喜樂。“在慶生時，即使他們收到很小的禮物，也會感動得流淚，喜悅是極大的，他們感謝那些在這個時刻記得自己的人”。

在基貝霍常使用這些術語，就是“快樂、感恩、渴望學習。在這裡，孩子們重新獲得在生命中能取得一些成就的信念。當他們在家中能向家人展示自己有閱讀能力時，他們感到很自豪。他們在針織工坊編織帽子和圍巾”，所有這些對修女們來說是極大的動力。皮婭修女指出，“我們在這裡是天主的工程，我們感受的到，我們知道我們人數很少，教育中心很大，所以我們希望有新的聖召”。

波蘭駐盧旺達大使的到來對修女們來說也是一個重要的支持。2024年2月，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和夫人造訪了教育中心。皮婭修女最後表示，“在這裡，人們享有他們所擁有的，儘管擁有的很少”。這是修女在教育中心服務的第一年，但她已經從自己照顧的人中獲得了一個特殊的標誌，即他們的微笑。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html