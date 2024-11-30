皮婭修女在盧旺達為盲人服務，將光明帶給當地兒童
傑倫凱維奇（Tomasz Zielenkiewicz）
盧旺達有1400萬人口，那裡因上個世紀80年代初發生的悲慘事件而出名。後來，天主之母向基貝霍（Kibeho）的女孩子們顯現。聖母的顯現得到天主教會正式承認，世界各地的朝聖者來此朝聖。朝聖地附近有一所學校和一個盲人教育中心，由波蘭聖十字架婢女方濟各修女會的修女負責管理，學校於2008年成立，隔年2009年，在盧旺達第一所盲人的學校開始招生，此外，還有一所中學和一所專業高中。今年，有185名孩童在盲人教育中心學習。工作人員由兩名來自波蘭和肯尼亞的修女、三位盧旺達修女，以及許多平信徒職員組成。
正如皮婭(Pia Gumińska)修女告訴我們的，她為傳教服務的構想是在許多年中逐漸成熟的。她說：“我告訴主耶穌，如果有這樣的需要，我就會去。修會長上向我提出去盧旺達傳教的建議，我渴望認識那裡的年輕教會，我以完全開放的態度來到這裡。”基貝霍的修女們希望將聖十字架婢女方濟各修女會創始人真福恰卡（Rosa Czacka）修女的理念帶給她們所照顧的人。她說：“我們要告訴他們，他們能夠自立，能夠向他人展示殘疾並不阻礙成長和獲得成功。我們希望通過我們的工作帶給他們希望”。
修女們照顧的兒童中，有許多被他們自己的家人認為是沒得救了。他們經常很遲，在12歲到13歲的時候才來教育中心。修女們的學校的學生並非無所事事，他們起的很早，6點開始自習，8點去學校，在那裡上課直到下午5點。放學後，他們有體育活動，然後又是自習的時間。學生中也有一些優秀生，他們中一名叫尼永齊瑪（Jean de Dieu Niyonzima）的，在初中畢業的國家考試中排名全國第五。他告訴當地媒體，他想學習新聞學和語言。
修女們對她們幫助的人取得的每一項成就感到自豪。皮婭修女講述說，“孩子們非常有創造力，比如他們為教師節創作歌曲。我們學校也有一個合唱團，孩子們能唱多聲部的歌曲。他們在學校的每次慶祝活動中演唱，也在主日彌撒中詠唱”。在學校，還有兩名老師開設舞蹈課，年齡較小和較大的盲童都來上舞蹈課。
患有白化病的兒童也在學校讀書。他們在這裡感到安全，儘管他們在非洲的命運是悲慘的。修女說，“有一天，一名婦女帶著兩個患白化病的孩子來到學校，說，只有留在家中的第三個孩子是盧旺達人”。皮婭修女指出，“這就是為什麼有必要給予他們一個特別的愛”。
修女們確信，上主在守護她們。“天主真的在照顧我們，給我們派來了捐贈者，因為我們大部分的活動得以運轉都離不開捐獻，大部分的捐獻來自波蘭和其他國家的不同組織”。“有時，只要一有新構想，便突然有人幫助我們實現它”。
修女們的會組恰卡修女是修女們日常工作中的獨特保護人。皮婭修女強調：“她接受自己的失明，認為是上主的旨意，所以我們會盡一切努力帶給孩子們信仰。在孩子們的臉上可以看到感恩和喜樂。“在慶生時，即使他們收到很小的禮物，也會感動得流淚，喜悅是極大的，他們感謝那些在這個時刻記得自己的人”。
在基貝霍常使用這些術語，就是“快樂、感恩、渴望學習。在這裡，孩子們重新獲得在生命中能取得一些成就的信念。當他們在家中能向家人展示自己有閱讀能力時，他們感到很自豪。他們在針織工坊編織帽子和圍巾”，所有這些對修女們來說是極大的動力。皮婭修女指出，“我們在這裡是天主的工程，我們感受的到，我們知道我們人數很少，教育中心很大，所以我們希望有新的聖召”。
波蘭駐盧旺達大使的到來對修女們來說也是一個重要的支持。2024年2月，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）和夫人造訪了教育中心。皮婭修女最後表示，“在這裡，人們享有他們所擁有的，儘管擁有的很少”。這是修女在教育中心服務的第一年，但她已經從自己照顧的人中獲得了一個特殊的標誌，即他們的微笑。
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