從非天主教徒到埃塞俄比亞首座天主教修女會院的建立者

埃馬霍伊修女憑藉自己的國際經驗塑造的願景，以及服務團體時用當地語言祈禱的強烈渴望，相信她應該將自己的聖召在個人修會生活外更有所延伸。她決心要建立一個會院，不僅擁抱當地傳統，而且也回應服務窮人和有需要者的召叫，這使她成為埃塞俄比亞天主教歷史上的一位開拓者。

博加萊（Bezawit Bogale）

“我要成為埃塞俄比亞天主教會的一位修女。”埃塞俄比亞人埃馬霍伊（Emahoy Haregeweine）修女，憑著這一大膽的聲明，在該國天主教會內建立了首座當地的修女會院，即至聖聖三本篤會會院。給予會院成員的頭銜是“埃馬霍伊”，這是一個阿姆哈拉語詞彙，意思是“我的母親”。這頭銜反映了一個信念，即所有女性都是母親：有的成了親生母親，而另一些人，就如修女們，她們一生成為所有人靈修上的母親。

從禮儀啟發到隱修院領導者

埃馬霍伊在埃塞俄比亞的亞的斯亞貝巴出生，曾就讀於法語學校“格布雷馬里亞姆中學”，在那裡接觸到不同的文化和語言。她16歲時，與一位天主教朋友在聖方濟各堂參加了第一台彌撒後，深深地被禮儀打動，在她內激起了一種與基督加強關係的渴望。儘管她是東正教徒，但她被天主教會所吸引，開始定期參加彌撒，渴望成為修女。在她看到聖方濟各的聖像後，她的信仰得到加深，這也使她對自己聖召的承諾更加堅定。

在祈禱和靈修導師的指導下，埃馬霍伊克服了挑戰，加入了聖富高神父創立的耶穌小姐妹會。她在不同國家，其中包括尼日利亞、肯尼亞、埃及、法國和意大利接受修會培育，同時不斷地為她靈修上的問題尋找答案。2007年，在參加有關埃塞俄比亞傳統隱修院的研討會時，她覺得找到了自己一直在尋找的答案。這一刻標誌著她建立一座反映埃塞俄比亞獨特的精神和文化身份的天主教會院的使命的開始。

2018年，埃馬霍伊修女的夢想實現了，建立了埃塞俄比亞首座天主教會院，即“至聖聖三本篤會會院”。在本篤會會士的幫助下，她在法國逗留期間，利用空閑時間出售手工紀念品籌集資金。就這樣，她能夠在亞的斯亞貝巴購買一套小房子。後來，在法國本篤會的支持下，埃馬霍伊修女在距離首都40公里的霍萊塔購買了一塊地。在亞的斯亞貝巴總主教、埃塞俄比亞天主教主教團主席蘇拉菲爾（Berhaneyesus Souraphiel）樞機的降福和批准下，她獲得了建立會院的特權。

與農業倡議一致的使命

埃馬霍伊擁護將信仰融入當地文化中的主張，並且在她的會院中推動財務自給自足。她展開了農業活動，比如養母雞生產雞蛋和養牛，以確保會院得以長期自給自足。她受到教宗方濟各呼籲照料環境的啟發，採用了包括有機農業在內的環保作法，使會院和社團受益。

她的視野延伸到會院以外，並啟動了一個幼兒園項目，將她的團體和當地村民聯繫起來。通過她的教育計劃和農業項目，埃馬霍伊推動與村民建立的牢固關係，提供有關育兒和有機食品準備的指導。她認為，這計劃是為該地區未來學校鋪平道路的契機，並指出當地自給自足的重要性，鼓勵社團自籌資金幫助牧靈工作，而不是僅僅依靠外來援助。

隱修生活和成聖的召叫

埃馬霍伊修女將會院設想成一個寧靜的朝聖地，信徒可以在那裡與修女們一起用當地語言祈禱、省思，並為信徒提供靈修上的諮詢。她的目的是創建一個信仰和團體共同成長的空間，促進與天主和彼此之間的深厚聯繫。她鼓勵已婚夫婦多生育子女，培養祈禱的家庭，勉勵那些在分辨聖召的人多花時間祈禱並聆聽天主的指示。有鑒於媒體對福傳的功效，埃馬霍伊希望為會院建立一個網站來傳播聖召的訊息。對她來說，成聖並不局限於修會生活，而是對所有人的普遍召叫，她強調，只有我們願意為耶穌基督的愛奉獻自己，教會才得以持續。

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