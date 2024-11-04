擁抱多元化的團體：在澳大利亞的修女們的使命

一名曾是菲律賓精銳部隊的女兵、一名克拉科夫卡洛·沃伊蒂瓦總主教的合作者和一名白俄羅斯神學家，她們有同一個召叫和使命。她們在多元化的團體中一同生活：有的在澳大利亞出生，有的則來自美國、波蘭、菲律賓、白俄羅斯……她們為移民和當地社團服務，利用自己的國際經驗來促進融合並建立一種歸屬感。

諾瓦謝夫斯卡（Amata J. Nowaszewska CSFN）修女

這些修女們在符合她們獨特的神恩下，給予了當地家庭精神上的支持和幫助。她們從祈禱和修會團體生活中汲取力量。納匝肋聖家修女會澳大利亞會省最近在悉尼寶琴山結束了年度聚會。從美國來到澳大利亞服務的莫琳（Maureen）修女強調，“我們在不同的地方工作，所以並不常有機會見面，這是個彌補此遺憾、一起祈禱、互相支持的時刻”。

從特種部隊到修會團體

麗塔（Rita）修女曾是菲律賓精銳部隊的一名職業軍人，過去，她愛接受挑戰和冒險。她成為一名修女的決定讓所有人感到驚訝。她向家人說，“這是我生命中最有意義重大的決定”，她從未改變自己的想法。修女在澳洲生活了20年，在那裡贏得了“靈魂醫生”的稱號。她以醫院牧靈工作者的身份幫助許多家庭。此外，也與聖家協會合作，為家庭組織培育活動。麗塔修女指出，“我的團體中的修女們以不同的方式支持我。最重要的支持方式之一是她們的祈禱。雖然她們不能總是與我在一起，但每次只要可能的話，我們便會一同與那些家庭在一起”。

教宗的驚訝和憐憫事工

來自波蘭的喬安娜（Joanna）修女30多年來一直致力於照顧病患和長者。她到澳洲前，曾在克拉科夫與卡洛·沃伊蒂瓦總主教，也就是後來的教宗若望保祿二世合作過。修女的工作是為長期病患和他們的家人提供精神和情緒上的支持，尤其是在生命的最艱難時刻。

喬安娜修女提及她前往澳大利亞的決定，講述了一次在羅馬參加教宗若望保祿二世的接見活動時和教宗的談話。當時，教宗在人群中看到她，停下來跟她攀談了一會兒。“小喬安娜，妳為什麼要去那裡？”他驚奇地問道。喬安娜得到教宗的降福和他手寫的祝福，至今她仍將其作為珍貴的紀念物保留著。

喬安娜修女解釋道，“我們在這裡不是為了做大事，但我們始終向人們開放。他們可以隨時打電話給我們，無論白天還是黑夜，如果有需要，我們就在那裡”。她的服務超出了當地的波蘭人社團，令不同背景和信仰的人也能受惠。這正符合聖家修女會的服務使命。

回應精神需求

對於修女們來說，每個人都是獨一無二的，她們的使命是到人們所在的地方與他們相遇。保拉(Paola)修女來自白俄羅斯，目前在紐卡斯爾桑頓的一間天主教學校工作。她的職責是為學生和職員提供牧靈服務。雖然她本來有意去非洲傳教，但她覺得，回應澳大利亞的需要是對她的召叫。自此，她便以這裡為她的家。修女說：“澳大利亞是一個接受傳教的國家。這裡的人們需要天主、需要耶穌，但不是神學教科書上的耶穌，而是與他們坐在一起聆聽他們的耶穌”。修女願意幫助孩子們不僅僅認識宗教是什麼，更要的是愛耶穌和教會。

團體的力量

納匝肋聖家修女會在澳洲服務已有70多年了。目前管理著馬拉勇鎮的聖家服務中心，該中心有146張床位，為長者提供全面服務。此外，也管理著一個有28個家庭的退休村，以及為幼兒提供的早期教育中心。除了馬拉勇鎮外，修女們也在新南威爾士州的其他地方和珀斯服務。

納匝肋聖家修女會澳洲會省一年一度的聚會，對修女們來說至關重要。關於最近剛結束的會議，省會長科祖布（Margaret Kozub）修女說：“這次聚會的首要任務是聚在一起，享受我們在一起的時光。這是祈禱、培育和討論我們的使命及省會問題的時刻”。修女們深信，弟兄情誼對她們在澳洲的使命是極其重要的。

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