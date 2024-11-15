母佑會修女：走在同道偕行之路上

將傳教的同道偕行作為一種生活方式，從而獲得全新的參與、激勵和管理形式，這便是母佑會修女們在2021年修會大會中確定的三大優先事項之一。此次修會大會是一次深入檢視、省思和定向的時刻，旨在共同探尋天主對修會的旨意。

奧西莉亞·德·錫耶納修女（Ausilia De Siena, FMA）

“同道偕行於我們而言，是一個充滿神恩的要素。因為作為修會，我們從始至終都行走在這條同道偕行之路上。我們將其作為一種存在和行動的方式，藉此推動所有人參與共同的教育使命”，母佑會總會長加辣·卡佐拉（Chiara Cazzuola）修女向梵蒂岡新聞網如此說道。“同道偕行”是一種根植於天主聖三的共融精神的表達，它也具體體現在修女與青年們的共融中。母佑會聯合創辦人兼教育家的瑪沙利羅（Maria Domenica Mazzarello）修女的獨創性就在於此，她（與聖鮑斯高）合創的這個同道偕行的團體，即共同服務、祈禱、生活以及分享生活和使命的團體。

面向年輕人的使命

卡佐拉總會長強調道：“我們蒙召在不斷的分辨中，激勵並陪伴每一個託付於我們的人的聖召成長”。在這一點上，教育使命的首要目的是引領青年與耶穌相遇。讓青年本身成為教育倡議的主角。青年們也要求我們採取全新的形式和策略，以更開放和同道偕行的牧靈方式回應他們的期待。

卡佐拉繼續說道：“教育使命依託於所有的教育團體，包括修女、平信徒和青年，這需要多方面的參與從而達成整體促進的計劃，這也要求更多聲音參與不同層面的互相交流：教會層面、社會層面和政治層面。修女指出：“教育團體把年輕人置於中心，致力於在所有信賴並參與教育使命的人中編織一個團結網路”。

因此，正如她所強調的，牧靈參與的方式是在其運作的環境中去探索、經驗和檢視，以回應真實出現的需求。卡佐拉總結道：“生命將會成長與發展，如果我們以樂觀和牧靈的愛德來滋養它，並加強與主耶穌的共融。祂是我們共融的真正源泉”。

管理不可避免的分歧與衝突

母佑會前任總會長溫幗儀（Yvonne Reungoat）修女向梵蒂岡新聞網談到：“愛德是一股強大的力量，推動、激勵並凝聚各種各樣的人，幫助他們克服各層面不可避免的衝突與貧困。我們需要找到時機表達自己，以關注和尊重的態度傾聽對方，即使當他人有不同觀點時”。她補充道，“選擇和決定總會在省思與祈禱中成熟”。

成為共融與修和的人

溫幗儀修女在分享她的經驗時強調，儘管人們觀點各異，但當眾人走在對話、坦誠、相互接納的道路上，依循福音意識到必須不斷進行心靈和思想的皈依時，他們便會達成共識，成為共融與修和的人。

溫幗儀修女談到：“不能否認分歧與衝突，因為如果把這兩者處理好，那便為眾人而言是可貴的成長機會：它們能夠引發省思、鑽研，持續推動人們進步，以檢視我們是否真正地行走在神恩的正確道路上，還是冒著思想僵化的風險，局限在自己的片面想法裡”。妥善處理分歧和衝突能夠幫助我們脫離以“自我”為中心的個人主義，走向以“我們”為中心的共同體。

溫幗儀修女最後總結道：“永遠不能忘記，我們是一個傳教團體”。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html