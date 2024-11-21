“紅色星期三”：對古蹟投射紅光，以紀念受迫害的基督徒

為舉行“紅色星期三”活動，世界各地多個城市的著名建築11月20日被紅色燈光所“染紅”。這是援助苦難教會組織為紀念受迫害的基督徒而舉行的年度活動。

（梵蒂岡新聞網）在11月20日，世界各地的數百座主教座堂、教堂、古蹟和公共建築被紅色燈光照亮，這是宗座援助苦難教會基金會籌辦的“紅色星期三”年度國際活動的一部分。

該倡議於2016年由天主教愛德機構發起，旨在邀請人們關注基督徒受迫害的現實，並強調宗教自由作為一項基本人權的重要性。自那時起，活動的參與者不斷增加。他們與世界各地的基督徒一起，為因信仰而受迫害的弟兄姐妹祈禱。

今年11月18日至24日，大約300場活動在20多個國家中舉行，其中有彌撒、研討會、直播、音樂會和議會討論。參與的國家包括英國、美國、加拿大、澳大利亞、法國、西班牙、德國、意大利、菲律賓、墨西哥、智利和哥倫比亞。

在愛爾蘭，預計有26座主教座堂被紅色燈光照亮。在法國舉辦的活動涵蓋了那些遭受迫害者的見證。德國援助苦難教會組織會要舉辦一場現場直播的音樂會。

英國天主教西敏寺總主教、英格蘭和威爾士主教團主席尼科爾斯（Vincent Nichols）樞機也支持這項活動。他在一段視頻訊息中邀請各堂區和個人參加活動，提高人們的認識並為受苦的基督徒祈禱。

11月20日晚上7點，在倫敦布朗普頓堂舉行了一台特別彌撒。同時，英國國會大廈等著名建築被紅色燈光照亮，全國信眾受邀穿上紅色衣服，以象徵著殉道者傾流的鮮血。

英國援助苦難教會組織主任赫爾（Caroline Hull）女士解釋說，今年的活動將著重關注非洲、中東和其他地方因迫害和暴力衝突而流離失所的基督徒兒童和青年。

英國聖公會今年是首次參加這樣的活動，其網站上提供了一系列個人、堂區和組織可以使用的資源，來支持受迫害的基督徒。

此外，英國聖公會也列出了建議的祈禱文和基督徒為處於困境中的弟兄姐妹祈禱的特定日期，包括2月15日當代殉道者日，8月22日基於宗教或信仰的暴力行為受害者國際紀念日，以及11月首個主日為受迫害的教會祈禱日。

根據援助苦難教會組織最新發布的《受迫害和被遺忘》報告，在大多數接受調查的國家中，2022年至2024年期間，基督徒受迫害現象顯著惡化。

鏈接網址：www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html