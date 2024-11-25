科爾特斯神父，救助納粹囚犯的“沈默的殉道者”

11月24日主日，意大利帕多瓦聖安多尼大殿舉行隆重彌撒，紀念可敬者方濟各住院會會士科爾特斯神父殉道八十週年。在二戰期間，科爾特斯神父建立了一個救助猶太人、逃散的盟軍士兵和政治對手的地下網絡，使他們免於被關進納粹集中營，最終於1944年11月被狂怒的納粹法西斯殺害。他被尊稱為“沈默的殉道者”。

(梵蒂岡新聞網)11月24日主日，盧布爾雅那（Ljubljana）總教區輔理主教、斯洛維尼亞主教團秘書長舒什塔爾（Šuštar）在意大利帕多瓦城的聖安多尼大殿主持彌撒，紀念可敬者方濟各住院會會士布拉祺多·科爾特斯（Placido Cortese）神父殉道八十週年。前一天星期六，在聖安多尼大殿也舉辦了一場新書發布會，該書記述了這位殉道者神父的生平事蹟。

教宗方濟各在2021年宣布科爾特斯神父為可敬者時，稱他為“愛德的殉道者”。

仁愛無界

科爾特斯神父生前所行的愛德使命把他與斯洛文尼亞緊密地聯繫起來。科爾特斯神父列品的副申請人喬治·拉吉奧尼(Giorgio Laggioni)神父向梵蒂岡媒體解釋說：“自1937到1943年，科爾斯特神父在意大利集中營，特別是在帕多瓦城外的新堂路（Chiesanuova）集中營，照顧了斯洛文尼亞和克羅地亞的被驅逐者。”

1943年9月8日，意大利王國政府與盟軍在卡西比萊（Cassibile）簽署停戰協議，意大利無條件向盟軍投降。協議簽署後，德國納粹軍隊佔領意大利。拉吉奧尼神父解釋，協議簽署前，科爾特斯神父能毫無阻礙地進入集中營。但在德軍佔領意大利後，一切都發生了變化，情況變得更糟。基於糟糕的情勢，他特別救助猶太人、潰散的盟軍士兵以及其他受納粹法西斯政權迫害的人。

危險的使命

在善心人士的幫助下，他成功地救助了數百人。科爾特斯神父把聖安多尼大殿的告解室作為接收救助的人士和組織危險救援任務的中心。拉吉奧尼神父說：“他們用暗語聯絡。比如，人們和神父說：‘神父，為了安頓家室，需要十把掃帚’。這樣科爾特斯神父就明白了，是要給十個人偽造所需的一切，甚至文件，讓他們跨越國界逃亡，特別是能去瑞士，最終免於酷刑和死亡。”

拉吉奧尼神父繼續說道，1944年10月8日，“一些納粹分子發現了他的秘密網絡，但無法在大殿內逮捕他，因為大殿擁有治外法權。他們謊稱在大殿外的廣場上有一個人需要他的幫助，於是，神父就毫不遲延地走出大殿。當他一走出大殿，納粹分子就迅即逮捕了他”。從那一刻起，科爾特斯神父就杳無音訊了，直到1995年，從一位納粹集中營的女倖存者的作證中，世人才知道了科爾特斯神父的下落。

這位女倖存者作證說：“1944年11月，在蓋世太保的里雅斯特（Trieste）集中營內，她看到了一位神父被囚禁在一個小屋內。”因為這位倖存者非常了解科爾特斯神父，她知道這位就是那個極力從納粹集中營解救人的神父。

拉吉奧尼神父表示，科爾斯特神父就如他的同會弟兄殉道者國柏（Massimiliano Kolbe）神父一樣，是“愛德的殉道者”。最後，這位科爾特斯神父列品的副申請人總結道，他是一位“沈默的殉道者”，因為他受盡酷刑折磨，沒有吐露任何人的信息，直到為主獻出生命。

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