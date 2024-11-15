11月15日 常年期第三十二週星期五

若望二書 4-9 聖詠 119[118]:1-2,10-11,17-18 路加福音 17:26-37

「在真理內生活」（若二4）是我們的宗教信仰的重要部分，但還有更重要的，那就是愛 — 「我們應該彼此相愛」（若二5）；務必要在一切事上「在愛德中持守真理」（弗4:15）。且看，出於完全不同作者手筆，又在很不一樣的背景下寫成的新約書卷，怎麼都不約而同地，歸到同一的信仰根基，實在有趣，也極具培育性和啟發性。

今天讀到的若望二書和厄弗所書，齊聲呼籲我們必須要將真理和愛德溶合為一。耶穌申明自己是真理，聖若望給我們申明天主是愛。讀到若望二書所說的：「你們應在愛中生活，這就是那命令」（若二6），心中油然回嚮起若望一書，也清楚聽到耶穌給我們賜下的新誡命：「你們該彼此相愛，如同我愛了你們一樣」（若15:12）。在真理內生活，就是照耶穌的教導生活，特別是按照著這條新誡命生活。

親愛的主耶穌，求祢賜給我們恩寵，助我們在愛德中持守真理。

内容來源取自《和平月刊》

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