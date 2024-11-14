11月14日 常年期第三十二週星期四

費肋孟書 7-20 聖詠 146[145]:7,8-9,9-10 路加福音 17:20-25

保祿致費肋孟的這封私人信件，篇幅雖短，卻很動人；保祿的愛情，滿溢紙上。聖保祿為了敖乃息摩這個奴隸，執筆懇請他的主人費肋孟，不要再當他為奴隸，「而是超過奴隸，作可愛的弟兄」。其實，保祿可以勉強費肋孟這樣做，但保祿還是願意讓他「出於甘心」。在關係當中，保祿願意費肋孟放下權威，實施善行；發自內心，展現愛德。人首先要感受到天主無條件地愛著自己，才能自由地甘心情願以愛還愛。

天主是愛。耶穌本人是天國臨現的標記。要分辨天國的臨現，可謂是察覺耶穌的面貌。在今天的福音中，耶穌跟門徒們表述的，就是祂身為上主受苦之僕的面貌：「他必須先受許多苦，且被這一代擯棄」。苦難無人幸免，或許多或許少，人人都需經歷。為愛而受苦，也就顯示出關係的重要。門徒要跟耶穌有真實的關係，才可以領受到耶穌為他們受苦受死的愛。能夠感受到耶穌的愛，才可以有能力分辨到耶穌本身就是天國。

主，請讓我們深深地感受到祢的愛，時刻找到臨現的天國。

内容來源取自《和平月刊》

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