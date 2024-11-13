11月13日 常年期第三十二週星期三

弟鐸書 3:1-7 聖詠 23[22]:1-3,3-4,5,6 路加福音 17:11-19

耶穌向聖瑪加利瑪利亞（St Margaret Mary Ala-coque）顯現祂的聖心時，表明祂渴望人能感激祂的大愛。懂得感恩，非常重要，管它只是簡單的一句「謝謝」。

耶穌治好了十個求祂可憐的癩病人，叫他們去給司祭檢驗，以證痊愈。他們不但得到身體疾病的痊愈，還可返抵家園，與家人團聚，重投工作崗位，恢復正常的社交生活。十個癩病人怎樣回應這白白的恩賜？當中的撒瑪黎雅人，隨即謝恩。他沒有想到自己可以重新享受的一切，卻只想到耶穌。他回來，跪伏在耶穌足前，感謝祂，光榮祂。「跪伏」：好一個敬拜的舉動。我們可跟這位撒瑪黎雅人學習：必恭必敬地為受自天主的一切，而感恩讚頌，歸光榮於天主。今天的福音告訴我們，這是耶穌所喜悅的。

弟鐸書同樣提到一份恩賜：我們得救「並不是由於我們本著義德所立的功勞，而是出於天主的憐憫」（鐸3:5）。我們該怎樣回應這白白得來的奇妙救恩？

主啊！我的一切都是祢的白白賞賜，除了跪伏祢前，衷心感謝祢、讚美祢，我還要請祢引導我，提携我，教我可怎樣更好地歸光榮於祢。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html