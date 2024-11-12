11月12日 常年期第三十二週星期二

聖若撒法主教（殉道）（紀念） 弟鐸書 2:1-8,11-14 聖詠 37[36]:3-4,18,23,27,29 路加福音 17:7-10

耶穌說：「既做完吩咐你們的一切，仍然要說：我們是無用的僕人，我們不過做了我們應做的事。」可以設想，當僕人做完主人吩咐的一切後，心情必定是平安的，輕鬆愉快的，而主人也會因此而放心把更重大的任務交給僕人。我們與耶穌的關係，也正是如此。當我們做完耶穌吩咐的一切，我們的內心是平安喜悅的，而耶穌也會因此而喜悅；正如耶穌一生都在做讓天父喜悅的事一樣。關係的確定，讓我們去做讓對方喜悅的事。子做讓父所喜悅的事，僕人做讓主人所喜悅的事。關係的加深，也讓我們仔細聆聽對方的心聲，去做更貼合對方心意的事，為取悅對方。讓我們祈求一份對主的深厚愛情，好常能做取悅祂之事。

主，耶穌，祢是我們的主，也是從不離棄我們的朋友，求祢加深我們對祢的認識和愛情，好能仔細聆聽祢的聲音，做更能取悅祢的事。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html