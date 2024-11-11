11月11日 常年期第三十二週星期一

聖瑪爾定主教．都爾（紀念） 弟鐸書 1:1-9 聖詠 24[23]:1-2,3-4,5-6 路加福音 17:1-6

耶穌告訴我們要規勸犯了罪的人，並寬恕得罪我們的人。彌撒中，我們承認自己的罪過。此外，我們也會領受修和聖事。可是，儘管如此，我們還會重複再犯同樣的錯。保祿宗徒說：「誰能救我脫離這該死的肉身呢？感謝天主，藉著我們的主耶穌基督」（羅7:24-25）。耶穌基督是時常規勸，並寬恕我們的那一位。「因為我們所有的，不是一位不能同情我們弱點的大司祭，而是一位在各方面與我們相似，受過試探的，只是沒有罪過。所以我們要懷著依恃之心，走進恩寵的寶座，以獲得仁慈，尋到恩寵，作及時的扶助」（希4:15-16）。

我們都是首先被愛了，首先被寬恕了的。若有人犯了罪且得罪了我們，就讓我們停留在耶穌的愛內，讓愛來決定一切。寬恕的力量來自耶穌的慈悲之心，讓我們一起祈求對祂慈悲的信賴。

主，耶穌，祢是信德的泉源，求祢恩賜我們一顆對祢慈悲的信賴之心，並以慈悲待人，特別是那些與我們一樣有罪的人。

内容來源取自《和平月刊》

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