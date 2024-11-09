11月9日 祝聖拉特朗大殿慶日（星期六）

厄則克耳先知書 47:1-2,8-9,12 或 格林多前書 3:9-11,16-17 聖詠 46[45]:2-3,5-6,8-9 若望福音 2:13-22

耶穌以極大的熱忱，提醒人們：祂父的殿宇並非商場。買賣獻祭用的牲口或物品，或許是必需的一種形式。利用聖殿的便利，在其中進行買賣，卻讓人忘了聖殿的目的。為了一己之利或個人之需，把方法當成了目的。耶穌說祂的身體，就是神聖殿宇；因為祂自己就是父的寓所。我們在祂身上，看到了天主的容貌和臨在。聖保祿宗徒就此引申到我們信仰基督的人，他提醒我們：我們因著信仰而使自己成為聖神臨在的殿宇。如此，我們積極地按主的教導生活，便是在朝拜並光榮主。

拉特朗大殿是教宗身為羅馬主教的座堂，是羅馬四大聖殿之首，也是全球聖堂之母堂。紀念這所聖殿的祝聖，不但讓人想到自初期教會起，歷代基督徒在磨難中對信仰的堅持，更讓人記起天主的忠信和大能。教會在聖殿中朝拜；而基督也臨在於教會，即朝拜的人中。願我常記得我信仰及生命的目的，在自我生命及團體中認出並光榮主。

天主，祢是我們的救助和力量。

内容來源取自《和平月刊》

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