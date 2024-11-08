11月8日 常年期第三十一週星期五

斐理伯書 3:17 ‒ 4:1 聖詠 122[121]:1-2,3-4,4-5 路加福音 16:1-8

管家背棄了主人的信任，任意揮霍主人的財物，於是主人要查他的賬目。為了自救，他把主人的債戶叫來，修改了他們的債項，希望藉此與他們交好，他日有望得到他們收留。

危機使這位管家明白，有些東西比一味享樂更重要，比如友誼、慷慨、好客。主人遂稱讚這個不義的管家，辦事精明。

耶穌透過這個比喻，邀請我們要把人看得比財物重要。我們的物質資源，不該只為自己享受，也該用以服務他人，尤其是那些最需要幫助的人。耶穌自己處處考慮他人的生活處境，尤其關心靈性生命乾枯者，祂渴望驅散人內心的空虛，治愈人身心靈的疾苦。

管家在危機時刻果斷行動。我們踐行信仰，同樣需要這般機智精明。我們生活在信仰危機的時代，極需要緊貼耶穌，不斷地走出自我。在走向他人的同時，以一種令人欣喜的方式，共同攜手與主同行。

主耶穌，求祢賜我們恩寵，使我們常能緊密地跟隨祢，並能以祢的價值觀，為我們的價值觀。

内容來源取自《和平月刊》

鏈接網址： www.vaticannews.cn

訂閱電郵新聞：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html