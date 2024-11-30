11月30日 聖安德肋宗徒慶日（星期六）

羅馬書 10:9-18 聖詠 19[18]:2-3,4-5 瑪竇福音 4:18-22

本禮儀年度要在今天結束了，在明天的將臨期第一主日，我們會慶祝新一年的開始。按記載，聖安德肋宗徒是在主降生後六十年的今天，結束他的塵世生命，恰巧又是一個首尾的相接。

雖原居加里肋亞，「安德肋」一名，不是希伯來文，而是個意指「勇氣、英雄、豪傑」的希臘文名字。今天的福音讀經，也正好為我們展示安德肋的勇氣：他一聽到耶穌的召喚，便立刻捨下魚網，跟隨了祂。就憑主的一聲呼喚，他能毅然捨下維生的工具，步向未可知、不確定之前路，這是何來，兼且何其大的勇氣？

若望福音多次記載，安德肋被召成為跟隨耶穌的宗徒之後，曾多次在不同情況下，成為引導他人認識自己所信靠的默西亞的中介人（見若1,6,12章）。羅馬書今天強調的宣講者的信服、堅持、奉派感和勇氣，都展現在安德肋身上。他至死跟隨，為道捨身。

聖安德肋，我們有幸有您作靈旅榜樣，願我們都勇於效法您，堅持自己的信念，並勇於引領尚未認識主的人歸向祂。

内容來源取自《和平月刊》

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