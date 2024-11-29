11月29日 常年期第三十四週星期五

默示錄 20:1-4,11 ‒ 21:2 聖詠 84[83]:3,4,5-6,8 路加福音 21:29-33

手機壞了，我們急不及待地去買一部新的。一場比賽打得一塌糊塗，我們寧願重新再來。一段生活過得頹唐萎靡，我們渴望有機會回頭，重新開始。這種以新替舊的欲求，相信是人之常情。若望在天主默啟之下，看到萬民接受最終審判後，迎來新天新地，這也合乎一般人除舊立新的意向。

如果有人認為：反正世界終結早經注定，犯不著再去努力改變，就有違若望的原意。正好相反，若望希望所有人都能得救，只要願意踏前一步，選擇與基督而非撒殫同行。棄絕罪惡，完全可以避免墮入萬劫不復的深淵。有些人會為自己不能戒除惡習，提出各種藉口，例如朋友唆使、社會風氣等等。但這一切並非無法跨越的障礙。若望帶給我們所見的景象，是在各種災變之後，地和天都消失不見了，一切物質不復存在。耶穌說清楚了：「天地要過去，我的話決不會過去。」所有令我們和罪惡糾纏在一起的都會過去，唯有耶穌給我們永恆的倚靠。

主，願我能在祢的寶座前，歡欣迎接新天新地。

内容來源取自《和平月刊》

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