11月28日 常年期第三十四週星期四

默示錄 18:1-2,21-23; 19:1-3,9 聖詠 100[99]:2,3,4,5 路加福音 21:20-28

今天的讀經向我們呈現了一幅末日景象，人世間曾經有過的一切美好事物都消失了，眼前只能見到邪魔和可憎之物。面對著全球暖化、核武環伺、疫症頻生，我們都可以相信，世界末日非遙不可及啊！然而，一般人不會把這放在心上，傳統廣東人有「天掉下來當被蓋」的豁達，樂觀的人也會認為，何必杞人憂天！

但末日的警告，又豈止限於全球性的毁滅。放眼四望，一個族群的覆亡，一個城市的崩壞，一個家庭的離散，一個人的沉淪，在我們身邊正在此起彼落地發生。雖然波及範圍有限，但對置身其中的人來說，其悲愴絕望，無異於世界末日。按聖經所載，末日的來到，是因為萬民受到迷惑，已達無可挽回的地步。天主藉此清洗大地的罪惡，同時讓正直信主的人，獲得最終救援。

但願我們都能在一切為時已晚之前，認清自己所犯的過失，讓自己遠離誘惑，堅守正義，抬頭挺胸來迎接末日的審判。

主，明認祢的寬仁，令我有信心面對一切凶險。

内容來源取自《和平月刊》

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