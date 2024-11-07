11月7日 常年期第三十一週星期四

斐理伯書 3:3-8 聖詠 105[104]:2-3,4-5,6-7 路加福音 15:1-10

人在面對一比九，或一比九十九時，自然會選擇多的那邊。這或許已經成為自然或社會的法則，獲得愈多，就愈好。對於耶穌而言，祂告訴我們：世上還有另一種法則 — 愛的法則。耶穌不停地在急切尋找迷失的人，告訴他/她是天主所願的、所要的、所愛的、所需的。在此真愛裏面 — 就如可敬者阮文順樞機講過 — 不會計較，不會理論，不會盤算，不會製造麻煩，不記恨，也不問條件。耶穌對罪人就是如此的慈愛，如此的單純。祂說：「我告訴你們：對於一個罪人悔改，在天主的使者前，也是只有歡樂」（路15:10）。

耶穌從天主聖三愛的居所裏，不斷地給我們分享著這份愛。祂的愛是無限和神聖的，更是瘋狂的，瘋狂得超乎人的想像。或許，只有在這份愛裏的人，才明白世上真正的財富是甚麼。讓我們接受天主的尋找和引導，讓祂帶領我們去生活 — 活出祂愛的模樣和肖像。

我們的天父……。

内容來源取自《和平月刊》

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