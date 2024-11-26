11月26日 常年期第三十四週星期二

默示錄 14:14-19 聖詠 96[95]:10,11-12,13 路加福音 21:5-11

默示錄談到收割地上的莊稼和葡萄。收割得來的莊稼，肯定有部分是包括用來製造糕餅的麥子；而葡萄則可以用來釀酒。所以，在某方面說，「餅和酒」成了今天讀經的一部分。作者的意思似乎是以「收割的時期」，喻教會的眾敵，在將來要受的審判。我們身處的時代，跟作者寫默示錄所處的時代，相當不同。我們今天面對的困難與憂慮，也很不同。然而，默示錄成書的目的，是為安慰和堅強當時的基督徒，這目的至今依然適用，因為我們同樣可從中得到安慰和力量。

將「餅和酒」相提並論，很容易令我們想起聖體聖血聖事賜給我們的神慰：餅要成為我們的生命之糧，酒要成為救恩之杯。天父以祂特殊的方式愛了我們，也賜給了我們祂的獨生子。兩者都是祂對自己的創造工程所說的「亞孟」。

天父，祢賜給了我們祢的聖子，我們感謝讚美祢。願基督的聖體聖血，保存我們，直到永遠。

内容來源取自《和平月刊》

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